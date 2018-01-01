لافروف يبحث مع المبعوثة الأممية للعراق المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم، مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جنين هينيس بلاسخارت، سبل تقديم المساعدة إلى السلطات العراقية.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وهينيس بلاسخارت بحثا أيضا تقديم المساعدة للحكومة العراقية في إعادة بناء الاقتصاد ومكافحة الإرهاب الدولي.



وأشار البيان إلى أنه تم تأكيد خلال المباحثات على دعم جهود القيادة العراقية لاستعادة السيطرة على جميع الأراضي، التي احتلها تنظيم (داعش) الإرهابي؛ لضمان وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه.