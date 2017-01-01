رينارد: سعيد لبدء مغامرة جديدة مع المنتخب السعودي

كشف المدرب الفرنسي الجديد للمنتخب السعودي هيرفي رينارد عن سعادته بتوليه قيادة منتخب الاخضر، وذلك بعد رحيله عن تدريب المغرب بعد خروجه من دور الـ 16 بمنافسات ​كأس أمم إفريقيا 2019​، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.



ونشر رينارد تصريحاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واتت كالاتي: "سعيد لبدء مغامرة جديدة في السعودية".



يذكر أن المغرب تحت قيادة رينارد ودع بطولة أمم إفريقيا 2019 أمام بنين، بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان أسود الأطلس قد فازوا بالمباريات الثلاثة في دور المجموعات.