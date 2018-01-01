نافارو تحقق الانتصار في مستهل مشوارها ببطولة سيليكون فالي للتنس
الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:24 م
وكالاتطباعة
حجزت الاسبانية كارلا سواريز نافارو بطاقة العبور الى الدور الثاني لبطولة سيليكون فالي للتنس لفردي السيدات التي تقام في الولايات المتحدة الاميركية.
وجاء تأهل نافارو عقب فوزها في الدور الاول على منافستها البولندية مايدا لينيتي بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و 6-3، لتضمن الفائزة استمرارها في المنافسة.
وجاء تأهل نافارو عقب فوزها في الدور الاول على منافستها البولندية مايدا لينيتي بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و 6-3، لتضمن الفائزة استمرارها في المنافسة.