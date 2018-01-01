نافارو تحقق الانتصار في مستهل مشوارها ببطولة سيليكون فالي للتنس

حجزت الاسبانية ​كارلا سواريز نافارو​ بطاقة العبور الى الدور الثاني لبطولة سيليكون فالي للتنس لفردي السيدات التي تقام في الولايات المتحدة الاميركية.



وجاء تأهل نافارو عقب فوزها في الدور الاول على منافستها البولندية ​مايدا لينيتي​ بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و 6-3، لتضمن الفائزة استمرارها في المنافسة.