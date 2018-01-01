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اقتصاد

تراجع سعر الغاز الطبيعي خلال نهاية التعاملات اليوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:24 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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تراجع سعر الغاز الطبيعي العالمى خلال التعاملات المسائية اليوم الأثنين، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 2.113 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 60 سنت عن الأسبوع الماضى لكل مليون وحدة حرارية.
وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي فى منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطيات الموجودة حاليًا، خاصة بعد انتاج حقل "ظهر"، مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.
وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشرة الأوائل التى تمتلك أكبر احتياطى من الغاز فى المياه العميقة، تليها مصر ثم إسرائيل، ثم تنزانيا.
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