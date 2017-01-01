ريال مدريد يختتم ودياته بمواجهة روما

قرر ريال مدريد، مواجهة فريق روما الإيطالي، في آخر ودياته قبل انطلاق الموسم الجديد.



ووفقا لصحيفة "موندوديبورتيفو"، سيخوض الميرنجي مواجهة روما يوم الأحد 11 أغسطس المقبل، في الاستاد الأولمبي بمدينة روما الإيطالية.



وستكون المباراة السابعة والأخيرة لريال مدريد ضمن فترة التحضير، قبل مواجهة سيلتا فيجو في معقله "بالايدوس" يوم 17 أغسطس بالجولة الأولى من الليجا.



يُذكر أن ريال مدريد أنهى جولته في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وسيطير إلى ألمانيا للمشاركة في بطولة كأس أودي الودية، التي تقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في معقل البافاري "أليانز أرينا"، وبمشاركة بايرن ميونخ، وتوتنهام وفنربخشة التركي.



وسيواجه الميرنجي غدًا الثلاثاء، فريق توتنهام وصيف دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي الفائز منهما مع المنتصر في مواجهة بايرن ميونخ وفنربخشة، في المباراة النهائية.

