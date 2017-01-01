رسميًا.. بيراميدز يعلن عن ثنائي جديد داخل صفوف الفريق

نجح نادي بيراميدز في إضافة صفقتين جديدتين بالتعاقد مع محمود حمادة لاعب الإنتاج الحربي ومحمد عطوة لاعب الرائد السعودي بعدما وقعا على عقود انضمامهما بصفة نهائية.



ووقع الثنائي في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ضمن خطة التدعيمات القوية للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.



وانضم الثنائي لمعسكر الفريق الحالي للبدء مع باقي أعضاء الفريق للتحضير للمواجهة المقبلة في البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



وكان بيراميدز قد ضم 3 صفقات رسمية وهم أحمد علي هداف الدوري المصري ومهاجم المقاولون العرب وإسلام عيسى جناح أيسر المصري البورسعيدي وطارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي.



ويستعد بيراميدز لخوض منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية وأيضًا مباراة الأهلي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.