النقد الدولي: اقتصاد فنزويلا الأكثر تدهورًا على مستوى العالم

أعلن صندوق النقد الدولي أن التدهور التراكمي لاقتصاد فنزويلا منذ عام 2013 سيتجاوز الـ60 %، وهو بذلك يعد من بين أكثر التقلصات الحادة التي حدثت خلال 5 سنوات والتي شهدها العالم على مدار نصف القرن الماضي.

ووصف مدير منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين - انخفاض الاقتصاد الفنزويلي بـ "الحالة التاريخية" كونه غير مسبوق، وكذلك لأنه أعلى تقلص اقتصادي عالمي وقع خلال 5 سنوات ليس له علاقة بصراعات مسلحة أو كوارث طبيعية.

ولفتت الشبكة إلى أن صندوق النقد الدولي قام اليوم بتعديل توقعاته لعام 2019 لتعرض فنزويلا لتقلص اقتصادي بنسبة 35 %- حيث ارتفع عن نسبة التدهور التي تم توقعها في شهر أبريل الماضي البالغة 25%، وذلك نظرًا للانخفاض الحاد في إنتاج النفط، الذي تراجع بالفعل إلى أقل مستوياته خلال 7 سنوات.