1%ارتفاع في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية وترقب التطورات التجارية.

ويترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء المقب،ل مع توقعات بخفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وكانت أسعار النفط، انخفضت خلال التعاملات مع مخاوف بشأن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي، إضافة لتطورات إيجابية بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.2% ليسجل 56.87 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 55.81 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.2% إلى مستوى 63.62 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 62.92 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

