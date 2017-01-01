"أردوغان الغدار يقتل اللاجئين".. السوريون يتجرعون الموت في تركيا

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديوهات ترصد الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا.

وفي الفيديو الأول يظهر الأتراك وهم يطاردون بعض اللاجئين السوريين في الشوارع وينهالون عليهم ضربا بالعصى، وذلك بعد أن أوهمتهم الحكومة التركية بأنهم سبب تراجع الاقتصاد التركي.

وفي الفيديو الثاني يظهر شاب سوري تم قتله في أحد شوارع تركيا ويستغيث بأقاربه طلبا للنجدة، ولم يستجب لهم أحد.

وأشار الباز، إلى أن التقارير الواردة عن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا تدمي القلب، فأردوغان أوهم العالم كله بأنه يستوعب اللاجئين السوريين وسمح بدخولهم تركيا، وبعد ذلك الآن يقوم بترحيلهم قسريا إلى سوريا في أسخن مناطق الاشتباكات بإدلب.

وواصل الباز: "السوريون على شفا الموت في تركيا الآن، وتركيا نفسها أصبحت بلد غير آمنة لأي شخص، ولم تعد تصلح قبلة سياحية لأحد".