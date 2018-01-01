بن يدر يرفض أموال الصين لتعزيز فرصته مع ديشان

رفض لاعب كرة القدم الفرنسي وسام بن يدر نجم هجوم أشبيلية الإسباني فكرة الانتقال للعب في الدوري الصيني رغم الإغراءات المالية التي تلقاها مؤخرا حيث يرغب اللاعب في مواصلة مسيرته بأوروبا.



وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية اليوم الاثنين إلى أن اللاعب رفض عرضا مغريا من نادي بكين سينوبو الصيني من أجل الاستمرار في اللعب بأوروبا.



وكان النادي الصيني عرض على اللاعب عقدا يحصل بمقتضاه على 12 مليون يورو كراتب سنوي بخلاف المكافآت.



وأشارت الصحيفة إلى أن بن يدر 28/ عاما/ أبلغ مسؤولي النادي الصيني برفضه مساء أمس الأحد للبحث عن بديل قبل غلق باب الانتقالات في الصين في 31 يوليو الحالي.



وأوضحت الصحيفة أن رغبة بن يدر في استكمال مسيرته بأوروبا تنبع من حرصه على البقاء بقوة ضمن حسابات المدرب ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي.



ويقتصر رصيد بن يدر مع المنتخب الفرنسي حتى الآن على أربع مباريات دولية أحرز خلالها هدفا واحدا.