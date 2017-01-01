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عالم

موسكو: واشنطن تسعى لتدمير المرجعيات الدولية للتسوية بالشرق الأوسط

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:14 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن اتخذت نهجا لتدمير المرجعيات الدولية لتسوية النزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الخطوات الأمريكية أحادية الجانب مضرة لعملية التسوية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية، نشر اليوم على موقعها الرسمي، أن موسكو قلقة إزاء استمرار التوتر في ما يخص عملية التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية التي "أصبحت رهينة لمواقف واشنطن أحادية الجانب".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة عرقلت، يوم 25 يوليو، إصدار مجلس الأمن الدولي بيانا يدين هدم إسرائيل لبيوت فلسطينيين في القدس الشرقية، الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي من قبل إسرائيل. كما أشارت إلى مداخلة المبعوث الأمريكي الخاص، جيسون جرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، يوم 24 يوليو، الذي شكك في جدوى البحث عن توافق دولي بشأن التسوية في الشرق الأوسط وقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.

وقالت الخارجية الروسية إن "الموقف الأمريكي الهدام الذي يتعارض مع مواقف الأغلبية الساحقة لأعضاء المجتمع الدولي، يظهر مرة أخرى أن نهج واشنطن يهدف إلى تدمير المرجعيات الدولية المعترف بها، والمثبتة في قرارات مجلس الأمن الدولي".

وخلصت الخارجية الروسية إلى القول: "نحن على قناعة بأن الخطوات أحادية الجانب التي يقوم بها الأمريكيون في ظل تجاهلهم للقانون الدولي لن تؤدي إلى أي نتيجة. وهي مضرة بالنسبة لآفاق حل عادل وطويل الأمد للقضية الفلسطينية - الإسرائيلية".
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