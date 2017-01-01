انتر ميلان يقدم 15 مليون من أجل الحصول على دزيكو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي النيراتزوري انتر ميلان قدم عرضا لأغدارة نادي الجيلاروسي روما قيمته 15 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق البوسني ايدن دزيكو والذي يعد مطالبا رئيسيا للفريق الأزرق والأسود هذا الصيف .



وفي حال فشلت صفقة انتقال النجم البوسني إيدين دزيكو، من روما لـ انتر، فقد يملكون المزيد من الأموال للتعاقد مع لوكاكو.



وعلى الجانب الآخر، فإن مسؤولي الشياطين الحمر مازالوا يؤكدون على أنه لن يغادر لوكاكو إلّا بـ ٨٥ مليون يورو.