الذهب يرتفع عند التسوية

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب قرار الفيدرالي والتطورات التجارية.



ويراقب المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سيبدأ غدًا الثلاثاء ولمدة يومين، وسط انتظار مؤشرات للتيسير النقدي في أكبر اقتصاد حول العالم.



ومن المتوقع أن يقوم المركزي الأمريكي بخفض معدل الفائدة بنحو 0.25% إلى نطاق يتراوح بين 2 إلى 2.25%، مع فرصة محدودة ليكون الخفض 0.5%.



ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يفعل الاحتياطي الفيدرالي الكثير من أجل تحفيز الاقتصاد.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر كانون الأول بنحو 0.1% عند مستوى 1433.30 دولار للأوقية.



كما صعد سعر العقود المستقبلية للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.1% إلى 1420.40 دولار للأوقية.



وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2% إلى 1421.24 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية هامشيًا بنحو 0.07% عند 98.080.