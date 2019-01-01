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فن

اليوم.. عرض مسرحية "حواديت الأراجوز" بالإسكندرية مجانا

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:15 ص
اليوم.. عرض مسرحية
اليوم.. عرض مسرحية "حواديت الأراجوز" بالإسكندرية مجانا
منة سالم
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قال الفنان حسن يوسف، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد حاليا لإعادة تقديم عرضها "حواديت الأراجوز" من جديد وذلك لأول مرة بالإسكندرية، حيث يُقدم العرض ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يوليو في تمام السابعة والنصف مساء، في مقر معرض الإسكندرية الصيفي للكتاب بأرض الكوتة، ولمدة ١٠ أيام بالمجان.

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" تأليف راندة إبراهيم، وأشعار خميس عز العرب، وموسيقى خالد جودة، وديكور وأزياء إيمان الشيخ، وماسكات مجدي ونس، وبطولة عادل خلف، ومحمود عامر، وراندة قطب، وعادل الكومي، ومجدي عبيد، ومصطفى عبدالفتاح، وخالد نجيب، ومحمد البسيوني، وحمزة عبدالله، وعادل ماضي، وإخراج محسن العزب.
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