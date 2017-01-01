برشلونة يراقب دارميان

أكدت الصحف العالمية أن نادي برشلونة الإسباني يراقب ماتيو دارميان ظهير نادي مانشستر يونايتد من أجل ضمه لصفوف الفريق وتدعيم الجبهة اليسرى هذا الصيف.



وأشارت الصحف أن صفقة انتقال جونيور فيربو للبلوجرانا شهدت تعقيدات كبيرة بسبب مغالاة مسؤولي ريال بيتيس فضلاً عن استحالة التعاقد مع ديفيد ألابا ظهير بايرن ميونيخ بسبب تمسك ناديه بخدماته.



واشارت الصحف أن رادار برشلونة التقط دارميان الذي يعد واحد من المطلوبين بنادي يوفنتوس الإيطالي أيضاً عقب خروجه من حسابات أوليه جونار سولشاير ومن الممكن أن تنتهي الصفقة مقابل 9 مليون حنيه إسترليني فقط.