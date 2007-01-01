فيورنتينا الإيطالي يرغب في ضم ريبيري

يرغب نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم في التعاقد مع النجم الفرنسي الشهير المخضرم فرانك ريبيري اللاعب السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني ، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.



وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أن فيورنتينا مهتم باللاعب المخضرم الذي انتهت مسيرته مع بايرن بنهاية الموسم الماضي.



وينتظر أن يدخل فيورنتينا في المنافسة على ضم اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة علما بأن عددا من الأندية تسعى للتعاقد معه ومنها إنتراخت فرانكفورت الألماني.



وذكرت تقارير أن ريبيري 36/ عاما/ ، الذي قضى أبرز سنوات مسيرته الكروية في بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) ، يفضل اللعب في البوندسليجا لأندية منافسة لبايرن.



وتألق ريبيري مع بايرن من 2007 إلى 2019 وأحرز مع الفريق العديد من الألقاب منها لقب البوندسليجا تسع مرات إضافة لستة ألقاب في كأس ألمانيا وخمسة ألقاب في كأس السوبر الألماني ولقب واحد في كل من دوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.