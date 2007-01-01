الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

رياضة

فيورنتينا الإيطالي يرغب في ضم ريبيري

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:04 م
ريبيري
ريبيري
وكالات
طباعة
ads
يرغب نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم في التعاقد مع النجم الفرنسي الشهير المخضرم فرانك ريبيري اللاعب السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني ، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم أن فيورنتينا مهتم باللاعب المخضرم الذي انتهت مسيرته مع بايرن بنهاية الموسم الماضي.

وينتظر أن يدخل فيورنتينا في المنافسة على ضم اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة علما بأن عددا من الأندية تسعى للتعاقد معه ومنها إنتراخت فرانكفورت الألماني.

وذكرت تقارير أن ريبيري 36/ عاما/ ، الذي قضى أبرز سنوات مسيرته الكروية في بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) ، يفضل اللعب في البوندسليجا لأندية منافسة لبايرن.

وتألق ريبيري مع بايرن من 2007 إلى 2019 وأحرز مع الفريق العديد من الألقاب منها لقب البوندسليجا تسع مرات إضافة لستة ألقاب في كأس ألمانيا وخمسة ألقاب في كأس السوبر الألماني ولقب واحد في كل من دوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن

منذ حوالي 8 ساعات

مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

منذ حوالي 13 ساعة

"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

"الإحصاء": ارتفاع متوسط الإنفاق للأسرة لـ 51.4 ألف جنيه سنويا في 2018

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

ستوديو

مي عمر وياسمين علي ضيفتا "عين" على الحياة

الديهي: أيمن نور يشتري السلاح للإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية

الديهي يزف بشرى سارة للمصريين

الديهي يطالب بتشريع الإعدام في قضايا الرشوة والفساد

ads

رياضة

رونالدو: ريال مدريد كان له تأثير كبير على حياتي الشخصية

برشلونة يراقب دارميان

فيورنتينا الإيطالي يرغب في ضم ريبيري

فيراتي بشأن نيمار: اذا أراد لاعب أن يرحل دعوه

الرئيس نيوز

بالصور: أخرج جثمان والدته من قبرها بدعوى أنها "عادت للحياة"

السابعة منذ بدء الحرب.. الجيش الوطني الليبي يُسقط طائرة تركية

الصحة: "البعثة الطبية للحج" تشهد تطوراً ملحوظاً هذا العام

خبير سوداني: ماذا وراء زيارة "حميدتي" للقاهرة؟

منوعات

الصين تحسن آلية تقديم العطاءات للدعم للطاقة الشمسية

ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي جنوب غربي الصين إلى 42 قتيلًا

رجل يقتل طفلا بأبشع طريقة بمحطة قطارات

علماء صينيون يطورون طريقة جديدة للسيطرة على البعوض

كشكول

اعتماد روضتي أولاد الشيخ وأرمنت الوابورات بالأقصر الأزهرية

جامعة الأزهر تنعى طالب الإعلام بعد وفاته أثر هبوط حاد فى الدورة الدموية

المحرصاوى يلتقى بطلاب جامعة الطفل ويؤكد: نملك 85 كلية

تنبيه هام لمديري المدارس الابتدائية

إسلام سياسي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

الموال الشعبى بتوقيع تكسير شرقى والنفيخة فى "100 سنة مزيكا" بالرومانى

"مستقبل التكنولوجيا".. محاضرة بثقافة الفيوم

الخميس.. افتتاح معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" بمركز محمود مختار

دار الشروق: رواية "عجائب الأقدار" صدرت للأطفال بموافقة نجيب محفوظ

صفحتنا ع الفيس بوك