الفجيرة يتعادل أمام سبرتا براغ التشيكي وديًا

حسم التعادل السلبي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفجيرة أمام فريق سبرتا براغ التشيكي ب في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأثنين ضمن معسكر الفريق في التشيك.



وفشل كلا الفريقين في هز الشباك على مدار الـ 90 دقيقة رغم الفرص العديدة التي احتيحت لهم ولكن تفوق المدافعين وحراس المرمي حال دون تسجيل اي اهداف لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



وعلي صعيد متصل أعلن النادي عن الحصول علي خدمات خليل خميس بداية من الموسم المقبل.



خليل خميس عاد إلى ناديه السابق، بعدما أعلن الوصل من قبل، إنهاء تعاقده معه، موجهًا الشكر والتقدير له، على الفترة التي قضاها مع الفريق.