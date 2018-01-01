زينيت يتفاوض مع برشلونة من أجل مالكوم

كشفت تقارير صحفية أن نادي زينيت الروسي يتفاوض مع ادارة نادي برشلونة الاسباني بشأن التعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم الذي لم يعد في خطط مدرب الفريق ارنستو فالفيردي ، لذا من المتوقع الاعلان عن رحيله خلال الايام المقبلة .



وبحسب التقارير، فإن زينيت سان بطرسبرغ الروسي، مستعد لدفع ما يقرب من 40 مليون يورو، للحصول على خدمات مالكوم.



وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة شدد لها على أنه لم يتلق أي عرض من أي ناد خلال الفترة الحالية، لرحيل مالكوم عن الفريق.



ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يريد الحصول على 41 مليون يورو، التي استثمرها الصيف الماضي في التعاقد مع مالكوم قادمًا من بوردو الفرنسي.



وأضافت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن الجناح البرازيلي هو من سيقرر أين سيلعب الموسم المقبل.



ولم يحظ مالكوم منذ مجيئه لبرشلونة في صيف 2018 قادما من بوردو الفرنسي، بدقائق كثيرة للعب تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.