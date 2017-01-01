"الحرية" ينشر "شوادره" بالمحافظات لبيع لحوم العيد

بدأ حزب الحرية المصرى، استعداداته المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بإقامة العديد من الشوادر لبيع لحوم العيد لمحاربة ارتفاع الأسعار.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى فى تصريح له اليوم، أنه اتفق مع قيادات وأعضاء الأمانة المركزية وأمناء وكوادر الحزب بمختلف المحافظات، على إقامة شوادر لبيع لحوم العيد بالأسعار المخفضة والرسمية وبدون الحصول على أى هامش ربح.

وقال صلاح حسب الله، إنه سيتم التركيز على إقامة هذه الشوادر فى الأماكن والمناطق الفقيرة وذات الكثافة السكانية الكبيرة، بهدف الوصول إلى المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل للحصول على لحوم العيد بأسعار مخفضة.

وأشاد بالتجاوب الكبير من قيادات وأعضاء حزب الحرية المصرى، لتنفيذ هذه المهمة مساهمة من الحزب فى جهود الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، ومواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة فى المواسم والأعياد.