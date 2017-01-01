ريال مدريد يقرر عدم بيع خاميس

كشفت محطة الكواترو الاسبانية أن ادارة النادي الملكي ريال مدريد أبلغت لاعب الفريق الكولومبي خاميس رودريغيز بنيتها في الاحتفاظ به وعدم بيعه هذا الصيف وإعطائه فرصة أخرى نظرا لعدم رغبة النادي في بيعه لاتلتيكو او إعارته لاي فريق اخر .



وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في ضم خاميس رودريغيز ويعتمد في إنجاح هذه الصفقة على رغبة ريال مدريد في التخلص من عبء الراتب الكبير للاعب، ولكنه في الوقت نفسه يضغط على إدارة النادي لتخفيض سعر اللاعب عن 50 مليون يورو.



وترى الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يرى أي مشكلة في بيع رودريغيز لأتلتيكو مدريد، ولكنه ليس مضطرا لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.



وطبقا لما نشرته "آس "، لم يقدم أتلتيكو مدريد عرضا رسميا حتى الآن لضم رودريغيز، فيما كان نابولي الإيطالي هو النادي الوحيد الذي طلب الحصول على خدمات قائد المنتخب الكولومبي، ولكن على سبيل الإعارة.