الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
قلب مصر
سياسة
جميع الموضوعات مصر
رياضة
مصرية
عالمية
جميع الموضوعات رياضة
حوادث
حوادث
محاكمات
جميع الموضوعات حوادث
عالم
عرب وعالم
صحف أجنبية وعربية
جميع الموضوعات عالم
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد عالم
جميع الموضوعات اقتصاد
فن
فن
ثقافة
جميع الموضوعات فن
محافظات
الإسكندرية
أسيوط
أسوان
البحيرة
بني سويف
الدقهلية
دمياط
الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
جميع الموضوعات محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
احزاب و نقابات
النائب
ولاد الكار
جميع الموضوعات سياسي
لايف ستايل
أسرة ومجتمع
لقمة هنية
جمال وديكور
أزياء وموضة
همسات زوجية
صحة ورشاقة
مشاهير
نصيحة زوجية
الصحة
المرأة
النفسية اية
سكون
ابواب الخير
جميع الموضوعات لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
مثقف
مرايا الابداع
جميع الموضوعات الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
مصر
بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:48 م
محمود عرفات
طباعة
ينقل لكم موقع الدستور، حلقة جديدة من
برنامج
"
90 دقيقة
"، مع الدكتور
محمد الباز
، على شاشة
المحور
.
شاهد البث
موضوعات متعلقة
منذ يوم
محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"
منذ حوالي 6 ساعات
تخصيص مباشر.. تفاصيل آلية "الإسكان" الجديدة لبيع أراض فى 4 مدن
منذ حوالي 13 ساعة
"الزراعة" تكشف حقيقة انتشار البطيخ المُسمم فى الأسواق
منذ حوالي 10 ساعات
ننشر جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال من عمر شهر حتى 6 سنوات
الصور
100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة
نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)
إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية
ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر
محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"
الأكثر قراءة
فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي
منذ ساعتين و 7 دقيقة
"الإحصاء": ارتفاع متوسط الإنفاق للأسرة لـ 51.4 ألف جنيه سنويا في 2018
منذ ساعة و 8 دقيقة
رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض
منذ حوالي 18 ساعة
محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"
منذ يوم
المزيد
ستوديو
ستوديو
مي عمر وياسمين علي ضيفتا "عين" على الحياة
ستوديو
الديهي: أيمن نور يشتري السلاح للإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية
ستوديو
الديهي يزف بشرى سارة للمصريين
ستوديو
الديهي يطالب بتشريع الإعدام في قضايا الرشوة والفساد
رياضة
نيديفيد : ساري مختلف عن أليجري
منذ أقل من 5 دقائق
ميسي يكشف كواليس الإعتداء عليه
منذ 5 دقائق
قرعة الدوري الإيطالي تسفر عن مباريات قمة مبكرة في الموسم الجديد
منذ 17 دقيقة
رونالدو: ريال مدريد كان له تأثير كبير على حياتي الشخصية
منذ 18 دقيقة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
بالصور: أخرج جثمان والدته من قبرها بدعوى أنها "عادت للحياة"
الرئيس نيوز
السابعة منذ بدء الحرب.. الجيش الوطني الليبي يُسقط طائرة تركية
الرئيس نيوز
الصحة: "البعثة الطبية للحج" تشهد تطوراً ملحوظاً هذا العام
الرئيس نيوز
خبير سوداني: ماذا وراء زيارة "حميدتي" للقاهرة؟
منوعات
الصين تحسن آلية تقديم العطاءات للدعم للطاقة الشمسية
منذ ساعة و نصف
ارتفاع حصيلة الانهيار الأرضي جنوب غربي الصين إلى 42 قتيلًا
منذ ساعة و نصف
رجل يقتل طفلا بأبشع طريقة بمحطة قطارات
منذ أقل من ساعتين
علماء صينيون يطورون طريقة جديدة للسيطرة على البعوض
منذ أقل من ساعتين
المزيد
كشكول
كشكول
اعتماد روضتي أولاد الشيخ وأرمنت الوابورات بالأقصر الأزهرية
كشكول
جامعة الأزهر تنعى طالب الإعلام بعد وفاته أثر هبوط حاد فى الدورة الدموية
كشكول
المحرصاوى يلتقى بطلاب جامعة الطفل ويؤكد: نملك 85 كلية
كشكول
تنبيه هام لمديري المدارس الابتدائية
إسلام سياسي
إسلام سياسي
"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم
إسلام سياسي
انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم
إسلام سياسي
الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة
إسلام سياسي
هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس
مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد
الثقافة
الموال الشعبى بتوقيع تكسير شرقى والنفيخة فى "100 سنة مزيكا" بالرومانى
منذ أقل من ساعة
"مستقبل التكنولوجيا".. محاضرة بثقافة الفيوم
منذ ساعة و 10 دقيقة
الخميس.. افتتاح معرض "أفريقيا بريشة فنانيها" بمركز محمود مختار
منذ ساعتين و 11 دقيقة
دار الشروق: رواية "عجائب الأقدار" صدرت للأطفال بموافقة نجيب محفوظ
منذ ساعتين و 22 دقيقة
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News