رسميًا.. رينارد مدرباً للمنتخب السعودي

أعلن الاتحاد السعودي عن تولي الفرنسي هيرفي رينارد تدريب المنتخب الأول، لمدة عامين ونصف، لاستعادة هيبة منتخب السعودية مرة أخرى.



رينارد رحل عن تدريب المنتخب المغربي، عقب توديع أسود الأطلس لمنافسات كأس أمم إفريقيا من الدور ثمن النهائي على يد منتخب بنين.



وكان الاتحاد السعودي قد أكد في وقت سابق أنه يحرص على جلب اسم كبير لقيادة المنتخب في الفترة القادمة.



