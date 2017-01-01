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الثقافة

الموال الشعبى بتوقيع تكسير شرقى والنفيخة فى "100 سنة مزيكا" بالرومانى

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:35 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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بين إيقاعات الموال الشعبى المميزة ونغمات الآلات الموسيقية النحاسية وفى أجواء تعكس سحر وعراقة الماضى؛ قضى جمهور المسرح الرومانى الليلة السابعة من المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مع فريقى تكسير شرقى والنفيخة.

فى البداية عاد فريق تكسير شرقى الى جذور التراث الفنى الشعبى الذى يمثل مصدرا ثريا للإبداع وقدم عددا من المواويل الفلكلورية وأغانى الزار إلى جانب ارتجالات موسيقية بأسلوب مبتكر يجمع الآلات التقليدية مع الحديثة ليخلق حالة فنية ممهورة بتوقيع يحمل اسم وشخصية الفريق منها عاشق، ياورا، قول لى أنت فين، على إيه، ووصف الجمال.

بعده وببراعة وإتقان أبحر فريق النفيخة فى عالم الألحان التراثية حملت عنوان "100 سنة مزيكا"، ووسط التصفيق وتفاعل الحضور قدم مجموعة من أعمال الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها وتوزيعها لتناسب آلالات النفخ النحاسية منها طاير يا هوا لمحمد رشدى، موعود لعبد الحليم حافظ، على رمش عيونها لوديع الصافى، وبانوراما لأعمال كل من سيد درويش، أم كلثوم، وردة، إلى جانب عدد من الأعمال المعاصرة.
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