موعد انضمام ثلاثي ليفربول لمعسكر الفريق في فرنسا

شهدت قائمة ليفربول لمعسكر الإعداد في الجولة التحضيرية بإيفيان الفرنسية تواجد الثنائي البرازيلي روبيرتو فيرمينو وأليسون بيكر بجانب المصري محمد صلاح بالإضافة للسويسري شيردان شاكيري، والغيني نابي كيتا بينما غاب السنغالي ساديو ماني.



تحدث أندي روبرتسون مدافع ليفربول عن عودة صلاح وفيرمينو من العطلة الصيفية: “الثنائي مهم جداً بالنسبة لنا، لديهما شخصيتان عظيمتان في غرفة الملابس، وهذا سيضيف لنا الكثير فيما هو قادم”.



وخاض ليفربول 4 مباريات ودية أستعدادًا للموسم المقبل، لم يحقق الفوز في أي منهما، ليأخذنا إلى أن فريق كلوب سيتأثر بشل كبير إذا غاب عن التشكيلة أحد العناصر الأساسية.

