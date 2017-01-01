رئيس جامعة جنوب الوادي: انتهاء المرحلة الإنشائية لمستشفى الطوارئ بقنا الجامعي

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، انتهاء المرحلة الإنشائية لمستشفى الطوارئ والإصابات التابعة لمستشفيات قنا الجامعية، مؤكدا قرب الانتهاء من جميع أعمال التجهيزات بالمستشفى وقرب تشغيلها خلال العام الجاري.



جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة اليوم الاثنين للمستشفى يرافقه الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وذكرت جامعة جنوب الوادي - في بيان اليوم - أن منصور تفقد أقسام الباطنة العامة وتخصصاتها الدقيقة والجراحة العامة وتخصصاتها، بالإضافة إلى تفقد التجهيزات النهائية لغرف العمليات والأشعة المقطعية والتلفزيونية وقاعة المؤتمرات والأقسام الداخلية بالمستشفى.



ومن جانبه، أكد الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا، أن مستشفى الطوارئ والإصابات بمستشفيات قنا الجامعية تعتبر إضافة كبيرة إلى مستشفيات المحافظة، حيث أنه ينتظر بعد تشغيلها زيادة القوة الاستيعابية إلى 608 آسرة بزيادة تبلغ 70% عن القوة الحالية.

