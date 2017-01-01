الكويت تناشد المجتمع الدولي لوقف الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية

ناشد مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة؛ لوقف الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية التي تضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.



وأعرب (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي أصدره عقب جلسته الأسبوعية التى عقدت اليوم الاثنين بقاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن بالغ قلقه إزاء إقدام إسرائيل على هدم منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الأعمال التي تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية.



وشدد مجلس الوزراء الكويتي على أن الاستفزازات الإسرائيلية، من شأنها زيادة وتيرة العنف وتهديد الاستقرار، والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام في المنطقة وتقويض فرص نجاحها.