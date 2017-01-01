كوستا يحسم مصيره مع يوفنتوس

أفاد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن البرازيلي دوجلاس كوستا مستعد للبقاء مع يوفنتوس لمدة موسم آخر على الأقل، مشيرا إلى أن اللاعب يتطلع لبذل المزيد من الجهد داخل النادي.



وقالت صحيفة "مانشستر نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي حول وجهته من النجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى زميله في يوفنتوس الإيطالي دوجلاس كوستا، لضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وأصبح مستقبل دوجلاس كوستا مع نادي يوفنتوس، غامضًا ومبهمًا، وهو ما دفع النجم البرازيلي لعقد محادثات مع ماوريسيو ساري، مدرب الفريق، لحسم مصيره.



وفي الموسم الماضي، كان البرازيلي دوجلاس كوستا، أكثر من عانى تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، خاصة بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، في الصيف المضى.

