هواوي تبيع مليوني هاتف Nova 5 خلال 30 يوما

باعت شركة هواوي الصينية نحو مليوني جهاز من سلسلة هواتف nova 5 خلال 30 يوما من الإطلاق، وفق بيان الشركة.



وكشفت شركة هواوي Huawei الصينية النقاب عن سلسلة هواتف nova 5 في 21 يونيو بخلاف شرائح Kirin 810 الجديدة.



وأطلقت مؤخرا هواوي أيضا أحدث إضافة من سلسة Nova 5 هاتف nova 5i Pro بـ4 كاميرات بهدف زيادة مبيعات هواتف Nova التي تحقق نجاحا في أسواق العالم حاليا.



جدير بالذكر أن شركة هواوي أعلنت عن حجم أرباحها في الربع الثاني من عام 2019، حيث ذكرت أن نسبة الإيرادات بلغت 30% مقارنة بنفس الربع في العام الماضي.



ورغم ارتفاع إيرادات هواوي فإن الشركة الصينية ذكرت أن الإيردات كادت تبلغ 39% لكن العقوبات أسهمت بهبوط الإيرادات.



وقبل أيام، طرحت شركة هواوي أول هاتف محمول لها يدعم تقنية شبكة الجيل الخامس للاستخدام التجاري في شنتشن، حيث مقرها.



ويأتي الطرح تزامنا مع سعي عملاق الاتصالات الصيني إلى الدخول في عالم شبكة الجيل الخامس التي تتميز بالسرعة الكبيرة.