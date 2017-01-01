مطالب فاسكيز تعقد مهمة آرسنال في ضمه

رفض لوكاس فاسكيز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني فكرة الانتقال لنادي آرسنال الإنجليزي الساعي إلى ضمه هذا الصيف.



وأكدت بعض المصادر الصحفية أن فاسكيز طلب من آرسنال الحصول على 12 مليون يورو صافي راتب سنوي في حين أنه يتقاضى في ريال مدريد 3.5 مليون يورو.



وعلى الرغم من مطالب اللاعب المستحيلة إلا أن مسؤولي آرسنال يرفضون الاستسلام في المفاوضات حيث يعد الثلاثي أوزيل وأوباميانج ولاكازيت أعلى اللاعبين أجراً في صفوف المدفعجية.