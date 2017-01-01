اليونايتد يواصل محاولاته لضم مهاجم ليون

يواصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، محاولاته للحصول على خدمات موسي ديمبلي مهاجم أولميبك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجاري علما أن قيمة العرض قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو.



وكشفت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يجهز عرضاً للحصول على خدمات مهاجم ليون الفرنسي، موسى ديمبيلي.



وفقاً لما نشرته صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، فإن النادي الإنجليزي يبحث عن مهاجم، تحسباً لرحيل البلجيكي روميلو لوكاكو عن صفوف "الشياطين الحمر" هذا الصيف.



وأضافت الصحيفة أن قيمة العرض قد تصل إلى نحو 50 مليون يورو.