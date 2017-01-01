رونالدو: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن سهلاً

اعترف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم ريال مدريد الإسباني أن قرار الرحيل عن النادي الملكي لم يكن سهلاص بالنسبة له.



جاء ذلك خلال حفل تكريم صحيفة ماركا للاعب واختياره لنيل جائزة أسطورة الصحيفة وشهد حضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي في لفتة رائعة منه.



وقال رونالدو خلال حديثه: “لم يكن من السهل مغادرة ريال مدريد عقب سنوات عديدة قضيتها بين جدرانه لقد حققت أشياء كثيرة معه”.



وبسؤاله عن النادي الذي يفتقده أكثر ما بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد قال: “أفتقد كلا الناديين لكن الحقيقة أطفالي نشأوا هنا في مدريد لذلك أفتقد الملكي أكثر”.



كما وجه أحد الأطفال العاشقين لريال مدريد حديثه لرونالدو وقال له: “لقد كنت حزيناً عندما شاهدتك تغادر ريال مدريد وكان رد رونالدو رائعاً حيث قال: “وأنا أيضاً”.



كما وجه رونالدو الشكر لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على حضوره وقال له: “شكرا لك سيد فلورنتينو على حضورك”