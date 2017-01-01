قائمة ليفربول لمعسكر فرنسا

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن قائمة الريدز لمعسكر إعداد “الريدز” الذى سيقام في مدينة إيفيان الفرنسية.



وضمت القائمة: “ألكساندر أرنولد، أليسون، بروستر، دنكان إليوت، فابينيو، فيرمينو، جوميز، هندرسون، هويفر، كيتا، لالانا، لعروسي، لويس، لونيرغان، لوفرين، ماتيب، مينيوليه، ميلنر، أوجيرزينسكي، تشامبرلين، روبرتسون، محمد صلاح، شاكيري، فان دن بيرج، فان دايك، فينالدوم، ويلسون”، فيما سيغيب ساديو ماني لعدم انتهاء إجازته.