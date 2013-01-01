هاميلتون المريض يسعى لتجاوز خيبة أمل هوكنهايم

يخطط لويس هاميلتون متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الحصول على راحة طويلة على مدار الأيام المقبلة للتعافي من المرض الذي أثر عليه في جائزة ألمانيا الكبرى أمس الأحد.



وتأكد سائق مرسيدس، الذي لا يملك وقتا طويلا للتعافي قبل سباق المجر يوم الأحد المقبل، من أن ما حدث في هوكنهايم كان بمثابة البلاء.



وكتب السائق البريطاني في مواقع التواصل الاجتماعي بعد السباق الجنوني في ألمانيا "لم أكن مريضا بهذا القدر من قبل وخضت أصعب سباق في حياتي".



وأضاف بطل العالم خمس مرات للصحفيين مساء الأحد "قمت بإلغاء كل ارتباطاتي على مدار الأيام المقبلة لذا ربما سأذهب إلى المنزل وأنام وأحاول التعافي".



واشتكى هاميلتون من التهاب في الحلق يوم السبت وأعلن بعد حصوله على مركز أول المنطلقين أن مرسيدس وضع الفرنسي إستيبان أوكون السائق الاحتياطي للفريق قيد الاستعداد تحسبا لعدم قدرته على المشاركة.



وتصدر هاميلتون السباق، المنهك من الناحية الذهنية بسبب الأمطار، في البداية قبل أن تتحول الأمور إلى الأسوأ عندما تحطم الجناح الأمامي في سيارته وحصول على عقوبة زمنية لدخوله مركزالصيانة من غير المكان المخصص له بالإضافة إلى فقدانه السيطرة على السيارة.



وأنهى السباق في المركز 11 على أرض الحلبة وكانت أسوأ نتيجة له منذ جائزة إسبانيا الكبرى في 2013 لكنه قفز مركزين للأمام بعد عقوبتين ضد كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفيناتزي سائقي ألفا روميو.



وقال هاميلتون عن السباق الذي فاز به ماكس فرستابن سائق رد بول وسيكون مرشحا للفوز في المجر "كان الأسوأ لي منذ فترة طويلة للغاية، أعتقد أنها كانت مثل قطع الدومينو واحدة تلو الأخرى ومثل السلم والثعبان. واصلت الاصطدام بالثعابين".



وأشار هاميلتون إلى أن حالته "لا تتحسن بشكل واضح" لكنه يأمل في الوصول إلى أفضل حال قبل بودابست وهو السباق الأخير قبل عطلة أغسطس.



ويتصدر هاميلتون، الفائز في سبعة من 11 سباقا حتى الآن، البطولة بفارق 41 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس الذي انسحب من سباق ألمانيا.