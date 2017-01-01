فلسطين: لجنة من الوزارات لتوثيق جريمة الاحتلال في وادي الحمص وتقديمها للمحاكم

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دعم الحكومة لأصحاب البيوت التي تعرضت لجريمة الهدم في حي وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وتوفير كل متطلبات الصمود لهم في مواجهة محاولات تهجيرهم عن أرضهم.



ووجه رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله - إلى تشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة هدم هذه المباني وتقديمها للمحاكم الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام.



وأكد اشتية أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل جاء ردا على انتهاك إسرائيل المستمر والمتواصل للاتفاقيات الموقعة معها في كافة المجالات ومنها قرصنة الأموال الفلسطينية ومصادرة الأراضي وعمليات الهدم التي كان آخرها جريمة هدم المباني في واد الحمص.



وأعلن مجلس الوزراء الفلسطيني صرف رواتب موظفي الحكومة في الضفة وغزة الأسبوع القادم وبنسبة 60% من الراتب ووفق المعايير المعتمدة سابقًا، ودفع مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 110 ملايين شيكل (الدولار يعادل 6ر3 شيكل) بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، علما أن 90 مليون شيكل منها مخصصة لقطاع غزة.



من جهةٍ أخرى، ومراعاة للظروف المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، أكد مجلس الوزراء ضرورة أن تتقاضى الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة نسبة 50% من الرسوم الجامعية من أبناء العاملين في الوظيفية العمومية وترحيل النسبة الباقية (50%) كدين على الطلبة إلى حين انتهاء الأزمة المالية.