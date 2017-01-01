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رياضة

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لمعسكر ليفربول

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:26 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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أدى الدولي محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه.

وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك فريضة العمرة.

وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته رفقة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ودع منافساتها في دور الـ16 لصالح جنوب إفريقيا.

وأكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي أن النجم المصري دخل لقائمة الريدز التي اختارها المدرب يورجن كلوب، استعدادًا لمواجهة مانشستر سيتي للظفر ببطولة كأس الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن يختتم ليفربول معسكره التحضيري بمباراة أمام ليون، يوم الأربعاء القادم، قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل ببطولة كأس الدرع الخيرية.
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