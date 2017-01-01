زيدان يستبعد بيل من رحلة ألمانيا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة الفريق التي ستسافر إلى ألمانيا، للمشاركة في بطولة كأس أودي الودية، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.



واستبعد زيزو الويلزي جاريث بيل بقرار فني في ظل عدم وضوح موقف اللاعب من الرحيل، بالإضافة إلى كاسيميرو وميليتاو وخاميس رودريجيز.



بينما غاب الخماسي تيبو كورتوا، وميندي، وأسينسيو، ويوفيتش، وإبراهيم دياز، بداعي الإصابة.



وجاءت القائمة التي ضمت 24 لاعبًا، كالتالي:



حراسة المرمى: كيلور نافاس، لونين، وألتوبي.



خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، خافي هيرنانديز، دي لا فوينتي، وميجيل جوتيريز.



خط الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، وسيواني.



خط الهجوم: ماريانو دياز، كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور، هازارد، رودريجو، وكوبو.



وتقام البطولة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في معقل البافاري "أليانز أرينا"، وبمشاركة بايرن ميونخ، وتوتنهام وفنربخشة التركي.



وسيواجه الميرنجي غدًا الثلاثاء، فريق توتنهام وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وسيلتقي الفائز مع الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وفنربخشة في المباراة النهائية.