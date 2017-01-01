عليش يصل الكويت للانضمام إلى القادسية

وصل اللاعب السوري أحمد الأحمد "عليش"، إلى الكويت لتدعيم صفوف القادسية في الموسم الجديد، حيث من المنتظر أن ينخرط في التدريبات اعتبارًا من الغد.



وكان القادسية قد أعلن منذ أيام عن صفقة اللاعب السوري، إلى جانب 3 لاعبين آخرين من بينهم الغاني رشيد سوماليا.



وكان في استقبال عليش، الذي يجيد في وسط الملعب، أعضاء من العلاقات العامة بنادي القادسية.



من جهة أخرى أعلن الجهاز الإداري للقادسية أن الأصفر سيخوض 3 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.



وقال المدير العام للفريق ناصر بنيان، إن الأصفر سيواجه الساحل، واليرموك، والفحيحيل خلال الشهر المقبل.



وأبدى بنيان، في تصريحات صحفية، رضاه عن سير التدريبات والتي انطلقت قبل أسبوع، مشيدًا بالتزام اللاعبين.



جدير بالذكر أن تدريبات القادسية ستتواصل في الكويت حتى 21 من الشهر المقبل، حيث سيغادر بعدها الأصفر إلى معسكر خارجي.