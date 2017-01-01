الإمارات تخطط لتصبح دبي الوجهة العقارية الأولى عالميا

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية شراكة مع "أون لاين للمزادات" تهدف إلى إثراء أنشطة السوق العقاري، وذلك من خلال توفير خيارات تنافسية جديدة تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نسب عالية من الاستثمار الإيجابي، وفق أحدث معايير الخدمة العالمية.



وقع الاتفاقية التي ستوفر أدوات مبتكرة للترويج والاستثمار العقاري بما يعود نفعه على القطاع عموما وعلى مختلف الأطراف من المطورين والملاك والمستثمرين، كل من سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأحمد مصطفى أهلي مالك شركة "أون لاين للمزادات".



وقال ابن مجرن: "يظهر هذا النوع من الاتفاقيات مساعينا الدؤوبة لتعزيز علاقاتنا في مختلف المجالات مع القطاع الخاص لإيماننا بما يوفره من خدمات متنوعة تساعدنا على ترسيخ ثقة المستثمرين وضمان حصولهم على أفضل الخدمات وأسرعها بما يجاري توقعاتهم.



وأكد حرص دائرة الأراضي والأملاك بدبي على العمل وفق معايير مبتكرة لإسعاد جميع فئات المتعاملين من أجل تحقيق رؤيتها الشاملة، لجعل دبي وجهة عقارية أولى عالميا في الابتكار والثقة والسعادة.



من جهته، ذكر ماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في "أراضي دبي" أن المزادات المتخصصة تعتبر من الأنشطة الترويجية المعروفة، ويمكن الاستفادة منها ضمن الحلول التي نبتكرها للترويج العقاري في الإمارة.



وأوضح أحمد أهلي أن "أون لاين للمزادات" ستعمل تحت إشراف ودعم "أراضي دبي" مع الالتزام التام بالشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية، لافتا إلى أن الشركة تعتمد على سلسلة من الإجراءات المبسطة في تنظيم المزادات العقارية العلنية والإلكترونية بالتناغم مع مشهد التحول الذكي القائم في إمارة دبي وتوجهات قيادتها الرشيدة لتعزيز تنافسية القطاع ومواكبة التغيرات العالمية.