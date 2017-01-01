نجل سولشار في تشكيلة كريستيانسوند لمواجهة يونايتد الودية

اقترب نواه نجل أولي جونار سولشار من مشاركته الأولى مع الفريق الأول لكريستيانسوند بعد انضمامه للتشكيلة التي تستعد لمواجهة فريق والده مانشستر يونايتد الودية في أوسلو غدا الثلاثاء.



وشق لاعب الوسط البالغ عمره 19 عاما طريقه في أكاديمية النادي ويتدرب مع الفريق الأول، المنافس في دوري الدرجة الأولى النرويجي، وكوفئ هو والعديد من اللاعبين الشبان باستدعائهم للمشاركة في المباراة الودية.



وقال كريستيان ميشيلسن مدرب كريستيانسوند عن اللاعب طويل القامة "والده كان فعالا كلما اقترب من منطقة الجزاء لكن نواه هو من يصنع الهجمات. لديه إمكانات كبيرة. نواه تعلم جيدا".