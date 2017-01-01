الرئيس الموريتاني ينعي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.



و ذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تقدم -في البرقية- بخالص عبارات التعزية والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى الشعب والحكومة السعوديين وإلى أسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

