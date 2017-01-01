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عالم

الرئيس الموريتاني ينعي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:18 م
الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

و ذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز تقدم -في البرقية- بخالص عبارات التعزية والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى الشعب والحكومة السعوديين وإلى أسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.
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