الإثنين 29 يوليه 2019 الموافق 26 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

غانا تدعو إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع المغرب

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:17 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ads
دعت وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي في غانا شيرلي أيوركور بوتشوي إلى تعميق العلاقات الاقتصادية مع المغرب، في ضوء دخول اتفاقية المنطقة الحرة للتبادل القاري الإفريقي حيز النفاذ.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية (ماب) اليوم، أن الوزيرة الغانية شددت -خلال لقائها سفيرة المغرب في غانا إيمان واعديل- على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بين القطاعين الخاص في البلدين، داعيةً المقاولات إلى رفع وتيرة الاستثمار في غانا، خاصة بعد تسليطها الضوء على مناخ الأعمال الملائم في غانا وسياسة الحكومة حول مجالات التصنيع.
يُذكر أن 54 دولة وقعت على اتفاقية المنطقة الحرة للتبادل القاري الإفريقي، فضلا عن تصديق 27 دولة عليها، وفي 30 مايو الماضي دخلت الاتفاقية حيز النفاذ، وفي 7 يوليو الجاري تم الإعلان عن بدء عمل المنطقة في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، والتي تعد من أكبر المناطق الحرة في العالم.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية، فضلًا عن جذب الفرص الاستثمارية داخل القارة، وكذلك إزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

منذ حوالي 22 ساعة

"نقطة ضعفه النساء والكلاب".. هل تحتاج خيانة أيمن نور إلى إثبات؟

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

منذ حوالي 9 ساعات

بالأرقام.. شركات المحمول تفقد 6.6 مليون مشترك خلال عام

ads

الصور

image description

100صورة.. ترصد شخصية الأهلي في الأوقات الحاسمة

image description

نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة النجم الراحل فاروق الفيشاوي (صور)

image description

إزالة العقارات الخطرة على المواطنين بغرب الإسكندرية

image description

ياسمين علي تشعل حفل أوبرا جامعة مصر

image description

محمد حماقي يتألق في "حفل الساحل الشمالي"

ads

الأكثر قراءة

فاروق جعفر يرد على تصريحات رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

رئيس الزمالك: السحر الأسود وراء هدف الأهلى فى النادي الأبيض

محمد الباز يوجه رسالة لعلاء مبارك: "اصمت واعتزل الحديث في السياسة"

مأزق الخطيب.. تفاصيل الساعات الحاسمة فى "صفقات الأهلى"

ستوديو

المنتج وليد توفيق يتعاقد مع عبد الحميد العوام لاستكمال فيلم "احلى صحبة"

"بين بحرين" يفوز بجائزتين في مهرجان "تازة الدولي لسينما التنوع" بالمغرب

نشأت الديهي: الوضع ليس مثالي لكنه أفضل من الماضي

«الإخوة أبو شعر» في حفل كامل العدد بساقية الصاوي (صور)

ads

رياضة

مانشستر يونايتد يقترب من ضم بديل بوجبا

محمد نادي ينتقل إلى سموحة

شرط جديد من الدوسري لتجديد عقده مع الهلال السعودي

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لمعسكر ليفربول

الرئيس نيوز

إغلاق مقاهي الإسماعيلية 1 صباحًا لمواجهة ارتفاع حالات الطلاق!

إصابة عسكريين أتراك في غارات شنها الجيش الليبي على "مصراتة"

الإحصاء: المصريون ينفقون 37% من دخولهم على الطعام.. والتعليم في ذيل القائمة

الإحصاء: ارتفاع "معدل الفقر العام" إلى 32.5% خلال عام 2017- 2018

منوعات

"العيون الخمس" تجتمع لبحث التهديدات الإلكترونية

ثعبان عض هنديًا.. فمزقه بأسنانه ووضعه في كيس

دراسة: احتفاظك بالأسرار يضر بصحتك

سعودي يرفض إقامة حفل زفاف ابنته.. والسبب؟

كشكول

المحرصاوي يتفقد الحسين الجامعي ويلتقى المشاركين بورش عمل مؤتمر للكبد والجهاز الهضمي

التعليم: حالة غش واحدة في ثالث أيام امتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية

شمال سيناء الأزهرية تكرم أوائل الشهادة الثانوية

اعتماد 5 معاهد أزهرية بمنطقة الغربية

إسلام سياسي

"صاحب تسريبات فساد الجماعة" يصدر بيانًا ناريًا يفضح قادة التنظيم

انفراد.. شباب الإخوان يختارون خالد مشعل مسئولًا لفرع الجماعة بمصر بعد فساد قياداتهم

الإخوان يعتمدون على منشقي حزب النور لتشويه برهامي بعد فضحه الجماعة

هجوم سلفي على الجماعة الإسلامية بسبب "وفاة" رئيس تونس

مقالات الرأي
أحمد سليم
التاريخ يبدأ من هنا
د. منى حلمى
طفلة من دمى.. وطفلة تتسول اللقمة والحنان
ماجد حبته
تونس.. البلطجة عنوان المرحلة
ماجد حبته
ما بعد حداد تونس
المزيد

الثقافة

تكريم واستعراض بـ"ثقافة شمال سيناء"

"ولاد حارتنا" بنادى الكتاب بثقافة أسيوط

الخميس.. "مكتوبلي أغنيلك" على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية

"ولاد البلد" بثقافة سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك