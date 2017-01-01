جماهير ريال مدريد تعاكس قرار بيريز

كان النجم الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، على شفا مغادرة قلعة "سنتياجو برنابيو"، لكنه حصل على تجديد لعقده لمدة 4 سنوات ليضمن مقعده داخل الفريق.



ويبدو أن قرار فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لم يرق لمشجعي الفريق وهو ما ظهر بعد 4 أشهر على عقده الجديد.



وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تقديم كروس، في مايو الماضي، تحدث إلى الصحفيين، قائلًا "إنه يوم مميز بالنسبة لي.. أنا متأكد أننا في السنوات الأربعة المقبلة سوف نحتفل بنجاحات".



إلا أن ما أسعد النجم الألماني، أغضب مشجعي الملكي الأبيض على ما يبدو، ووفقًا لاستفتاء قامت به صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة جدا من ريال مدريد، فإن أكثر من 71 بالمائة لا يريدون بقاء كروس مع فريقهم المحبوب ويودون رحيله بكل بساطة.



السؤال الذي وضعته الصحيفة في هذا الاستفتاء والذي شارك فيه 195 ألف شخص يدور حول اسم اللاعب الذي لا بد له من الرحيل عن الفريق، فكان الجواب واضحًا: "توني كروس".



إلى جانب كروس وجب التنويه أيضًا، إلى أن البرازيلي مارسيليو والجناح لوكاس فاسكيز حصلا على ذات النصيب، الأول بمعدل 72 بالمائة والثاني 73 بالمائة.



الانقسام ظهر على المشجعين بخصوص القائد سيرجيو راموس، إذ صوت 54 بالمائة على استمراره ضمن صفوف الفريق، بينما طالب نحو 46 بالمائة ببيعه.



وبالنسبة لتوني كروس، فمن الواضح أنه فقد بريقه خلال السنتين الأخيرتين في عيون مشجعي الفريق، ودارت العديد من الشائعات حول رحيله عن مدريد إلى أن أنهاها الملكي بتمديد عقد اللاعب إلى غاية 2023، وذلك بطلب من المدرب زين الدين زيدان الذي أصرّ على بقاءه.