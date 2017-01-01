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عالم

مصرع 4 أشخاص في سيول ضربت أبين وشبوة جنوب اليمن

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مصادر يمنية رسمية مصرع 4 أشخاص وفقدان آخرين؛ نتيجة سيول غزيرة ضربت محافظتي (شبوة - أبين) جنوبي البلاد.
وقالت المصادر وفقًا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم: "إن السيول جرفت مساحات زراعية واسعة وتسببت في تدمير سيارات وممتلكات المواطنين"، موضحة أن السيول أدت إلى تدمير عددًا من عبارات المياه التي يعتمد عليها المواطنون في تنقلاتهم بشكل يومي؛ ما تسبب في وقف الحركة وعرقلتها، فضلًا عن تعرض العديد من مديريات المحافظة لأضرار بالغة من تدمير للبنى التحتية للمنشآت والمنازل.
من جهته.. حذر مركز الأرصاد الوطني الجوي اليمني المواطنين - خاصة سائقي المركبات - في المناطق المتوقع سقوط الأمطار فيها من تدفق السيول واحتمال تساقط الصخور في الطرقات.
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