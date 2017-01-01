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اقتصاد

"بوينج" تبيع سندات بـ5.5 مليار دولار لتمويل مشروعها مع "إمبراير"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طرحت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" للبيع سندات قيمتها 5.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل مشروعها المشترك مع شركة صناعة الطائرات البرازيلية "إمبراير" والتي يستهدف إنتاج طائرات تجارية صغيرة. وقد طرحت الشركة بحسب بيان رسمي، السندات في ست شرائح زمنية وبدون ضمانات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر رفض الكشف عن اسمه القول إن مدة الشريحة الأطول مدى من السندات تبلغ 40 عاما بعائد يمكن أن يصل إلى 1.55 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية.

وأشارت بلومبرج إلى أن طرح هذه السندات يأتي في الوقت الذي تواجه فيه "بوينج" تداعيات قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيل طائرات طراز "بوينج 737 ماكس" بعد حادثي سقوط طائرتين منه خلال خمسة أشهر.

وقالت "بوينج" في الأسبوع الماضي إنها تدرس تقليص أو وقف إنتاج هذا الطراز مؤقتا، إذا لم يتم استئناف تشغيل هذا الطراز في وقت قريب، في الوقت الذي كان فيه هذا الطراز هو الأكثر مبيعا بالنسبة للشركة.

وذكرت "بوينج" في وقت سابق من الشهر الحالي أنها تحملت 4.9 مليار دولار قبل حساب الضرائب لتعويض شركات الطيران والأطراف المتضررة من وقف تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس".

كان مساهمو "إمبراير" البرازيلية قد وافقوا في فبراير الماضي على الدخول في مشروع مشترك مع "بوينج" لمساعدة الشركتين في مواجهة منافسة الشركة الأوروبية "ايرباص". ومن المتوقع الانتهاء من تأسيس المشروع الجديد بنهاية العام الحالي.
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