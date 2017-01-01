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رياضة

فيراتي يتضامن مع نيمار

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:14 م
ماركو فيراتي
ماركو فيراتي
وكالات
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دعا ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إدارة ناديه للاستغناء عن نيمار جونيور، نجم الفريق، إذا أراد اللاعب الرحيل بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصرح فيراتي عبر محطة راديو "مونت كارلو" الفرنسية "نيمار مر بفترة عصيبة للغاية بعد إصابته التي منعته من المشاركة في كوبا أمريكا ثم مشاكل تتعلق بحياته الخاصة وتحدثنا بها كثيرا".

وأضاف اللاعب الإيطالي "نيمار لم يبلغني شخصيا برغبته في الرحيل عن بي إس جي، فهو أمر خاص باللاعب وإدارة النادي".

وأشار ماركو "عندما يريد اللاعب الرحيل عن الفريق، فلا يجب أن تقف إدارة النادي في طريقه أو تمنعه، ولكن بما يلائم مصالح النادي المادية".

وتطرق ماركو فيراتي للحديث عن تعثر انضمامه إلى برشلونة قبل عامين، قائلا "كنت بحاجة لتوضيح من إدارة سان جيرمان، لقد رأيت بعض الأمور التي أعتبرتها أنها لا تناسب فريق يريد المنافسة على الألقاب الكبيرة، لذا أبديت اعتراضي عليها".

واستدرك اللاعب الدولي "لكن تشاورت في الأمور مع إدارة النادي، وقررت الاستمرار بعد ثلاث جلسات".

وأتم فيراتي تصريحاته "بالطبع سأكون محبطا إذا رحل نيمار، ولا أعلم ما قراره الذي أبلغه للنادي، وبالتأكيد أتمنى استمراره معنا".

وكان المدير الرياضي لسان جيرمان، ليوناردو، أكد أن رغبة نيمار واضحة في الرحيل عن بي إس جي، مشيرا إلى وجود مفاوضات سطحية مع إدارة برشلونة.

كما أكد توماس توخيل مدرب الفريق الباريسي أن نيمار أبلغه برغبته في الرحيل أواخر الموسم الماضي قبل السفر إلى البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا.
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