ميركل: السبسي كان طرفًا فاعلًا على طريق الديمقراطية بتونس

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي كان طرفًا فاعلًا وشجاعًا على طريق الديمقراطية في تونس.

وأضافت ميركل - في برقية التعزية التي أرسلتها للسلطات التونسية ونشرتها اليوم سفارة ألمانيا بتونس -: "أن الرئيس الراحل كان رجل دولة ومسؤولًا في تفكيره وأفعاله، ودفع بالتغيير الديمقراطي في تونس قدمًا وبشكل حاسم كرئيس للوزراء وزعيم للحزب وأخيرًا كرئيس للدولة".

وأوضحت أن الرئيس السبسي اقترب من المعارضين السياسيين وعقد الصلح بين الناس ووحد الأمة، بالإضافة إلى أن التزامه نحو حقوق المرأة، واهتمامه بالشباب في تونس وولائه الدستوري.. منوهة بأن هذه الأمور لا تُنسى.

وتابعت قائلة: "أن الرئيس الراحل قد سبق له أن عمل بصفته وزيرًا للخارجية وسفيرًا لتونس في جمهورية ألمانيا الاتحادية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية"، مؤكدة أنه أثر بشكل حاسم في جعل الدولتين متقاربتين وتربطهما إلى اليوم صداقة وثيقة للغاية.