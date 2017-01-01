محافظ كفر الشيخ يعلن رفع درجة الاستعداد لعيد الأضحى بالمستشفيات

قال محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات مع قدوم عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من "أطباء، فنيين، تمريض" بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، بالإضافة إلى تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات.

جاء ذلك التصريح بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فيصل جودة ووكيل مديرية الصحة بالمحافظة الدكتور عمرو النحاس.

وأكد محافظ كفر الشيخ في بيان صادر اليوم استمرار تكثيف نشاط الجانب الوقائي وتكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية مع سحب عينات من كافة المعروضات الغذائية، وتكثيف المرور، مع تشديد إجراءات استمرار التزام الأطباء بالنوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات بدائرة المحافظة.