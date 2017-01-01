رسميا.. الوحدة السعودي يعلن تعاقده مع مدافع بنين

أعلن نادي الوحدة السعودي تعاقده رسميا مع المدافع البنيني خالد أدينون لمدة عامين قادما من أميان الفرنسي.



ولعب خالد في العديد من الأندية الفرنسية وعلى رأسهم لومان وأميان وباستيا كما أن له تجربة مع أسيك أبيدجان العاجي.



وشارك خالد مع منتخب بنين في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 الأخيرة.



جاء تعاقد الوحدة مع أدينون لتدعيم خط دفاع الفريق استعدادا للموسم المقبل.