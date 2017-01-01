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اقتصاد

الدولار الأمريكي يصعد عالميًا لأعلى مستوى في شهرين

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تحول الدولار الأمريكي إلى الصعود أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين وسط ترقب بدء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والتطورات التجارية.

وتبدأ اليوم زيارة وفد تجاري أمريكي نحو الصين وذلك بهدف استكمال المباحثات التجارية العالقة بين الجانبين منذ شهر مايو الماضي.

ويترقب المستثمرون في الأسبوع الجاري انعقاد اجتماع السياسة النقدية داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات خفض معدل الفائدة، في خطوة من شأنها أن تكون الأولى من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي حالة تنفيذها، فإن قد ينظر إلى خطوة الفيدرالي بتقليص الفائدة على أنها خفض تأميني من أجل حماية الاقتصاد الأمريكي من حالات عدم اليقين العالمية والضغوط التجارية على عكس الخفض الذي تنفذه الدول لمواجهة مخاطر أكثر وضوحًا.

وتراجع الدولار أمام اليورو بنسبة هامشية 0.08% مسجلًا 1.1137 دولار، فيما ارتفع أمام الين بنحو 0.2% عند 108.85 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 1.3% عند 1.2224 دولار، فيما هبطت أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشية 0.08% مسجلة 0.9924 فرنك.
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