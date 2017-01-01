نجلسمان يبدي اعتراضه على عقوبة إنذار المدربين في البوندسليجا

أعرب المدير الفني الجديد لنادي لايبزيج الألماني لكرة القدم، جوليان نجلسمان، عن اعتراضه على عقوبة إشهار البطاقة الصفراء للمدربين خلال المباريات، والتي تم إقرارها ضمن لوائح قانون كرة القدم الجديد مطلع شهر يونيو الماضي.



وقال نجلسمان اليوم الاثنين خلال مؤتمر دولي للمدربين أقيم في مدينة كاسل الألمانية: "أعتقد أنه يجب أن نراعي الإنسانية وألا نتعامل مع كل شيء من خلال العقوبات، ليس من المناسب أن يقضي المدرب مباراة كل أربع

مباريات في المدرجات وذلك لمجرد أنه أعرب عن مشاعره".



وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد أكدت أن أي مدرب في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" يحصل على ثلاث بطاقات صفراء سيتم استبعاده في المباراة التالية من التواجد على مقاعد البدلاء.



ومن المقرر أن تطرح رابطة "البوندسليجا" هذه العقوبة للنقاش خلال اجتماع جمعيتها العمومية في العاصمة الألمانية برلين في 21 أغسطس المقبل.



ويرى نجلسمان أن هذه القاعدة تشكل خطورة كبيرة على المدربين، وأستطرد قائلا: "أعتقد أن الحكام سيقومون بإشهار البطاقة الصفراء بشكل أسرع من أي وقت مضى، عندما كانوا يطالبونك بالمغادرة إلى المدرجات".

وتابع: "أتمنى أن تطرح هذه الفكرة جانبا، لأنها ستؤدي إلى إيقاف المدربين بشكل أسرع من إيقاف اللاعبين".



يشار إلى أنه سوف يتم إيقاف اللاعب لمباراة واحدة بعد حصوله على خمس بطاقات صفراء، فيما سيتم إيقاف المدربين بعد حصولهم على ثلاث بطاقات.